كاتب سعودي يتهجم على الفلسطينيين ويدعو نتانياهو لحرقهم!!!

وقال السعين “أنا مستعد أنام عند يهودي ولا أنام عند فلسطيني. أنا مستعد أربي يهودي في بيتي وأرقده وأشربه ولا أدخل فلسطيني بيتي”.

وخاطب الفلسطيني قائلا “ أنت لست عربيا. وليس لك أرض أو قضية. الأرض أرض إسرائيل والقضية قضية إسرائيل".

وتابع "إسحق شامير ورابين وغولدا مائير كانوا أبطالا لكن نتنياهو جبان لأنه لم يحرقكم، لا أدري لماذا والأسلحة مكدسة عنده”.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

وطالب السعين نتنياهو بتخليص العالم من الفلسطينيين قائلا “يا آدمي يا نتنياهو أحرق العصابات هذه وريح نفسك وريح العالم منهم وريحنا منهم، ليش مخليهم؟ ليش فاتح لهم الحدود يهاجرون؟”.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.

فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

وهاجم السعين في بداية الفيديو رسام الكاريكاتير الفلسطيني محمود عباس الذي تعرض مؤخرا لحملة تشويه وتهديدات بالقتل بسبب رسم ساخر حول انهيار أسعار النفط العالمية، يبدو فيه برميل النفط يتدحرج باتجاه مواطن خليجي.

وبعد الرسم الكاريكاتيري الذي اعتبر مسيئا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تصدر هاشتاغ بعنوان “فلسطين ليست قضيتي” قائمة ترند السعودية على موقع تويتر، حيث قام آلاف المغردين السعوديين بمهاجمة فلسطين، معتبرين أن الفلسطينيين “تنكروا” للمساعدات التي قدمتها المملكة لهم. فيما نشر مغردون آخرون رسوما تسيء للفلسطينيين وتحتفي بالمحتل الصهيوني.

يتزامن ذلك مع جدل مثار حاليا حول الدراما الخليجية في رمضان، إذ يروج مسلسلا “أم هارون” و“مخرج 7” على قناة “أم بي سي” السعودية، للتطبيع مع دولة الإحتلال وتخوين الفلسطينيين.

المصدر: القدس العربي

/انتهى/