اليوم الوطني للخليج الفارسي امتداد لهويتنا وحضارتنا العريقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي رسالة وجهها صالحي بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي: ان حضارة ايران العريقة تقوم على الاسس الرصينة للثقافة والفنون وهي التي جعلت اسم الخليج الفارسي موثقا في العالم ولايقبل الانكار مطلقا.

ونوه الى ان سواحل البلاد من الشمال الى الجنوب ومن الشرق وحتى الغرب متأثرة بالثقافة العميقة والاصيلة المنبثقة من هذه الارض.

وعدّ القواسم المشتركة على مختلف الصعد الثقافية والتجارية والفنون والموسيقى والسياحة والالبسة والمأكولات تدلل على هذه الحقيقة.

وتابع: في هذا السياق تعد الحياة الثقافية والفنية لسكان هذه الارض بمثابة الوجه البارز والقيم لمضيق هرمز والخليج الفارسي والتي امتزجت بالاقتدار الاستراتيجي وحماية الامن الحدودي لكي تستعرض ملامح الحضارة العريقة ومظاهرها المتجددة بشكل أكثر شموخا أمام العالم.

ووصف اليوم الوطني للخليج الفارسي يوم المفاخر والاقتدار والبهجة والميمنة للايرانيين ومايبعث على التفاؤل هو ان اسبوع محافظة هرمزكان كان في طليعة هذا اليوم المبارك خلال العام الجاري مايجعل الاحداث والتطورات التي تثمر عن التكاتف والتعاطف الشعبي أكثر عمقا وتساهم في تنميةالثقافة العامة.

وأعرب عن أمله بأن تثمر جهود المختصين والكوادر الصحية في البلاد عن الشفاء العاجل لجميع المرضى في المستقبل القريب بإذن الله.

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