ايران ستشهد موجتين من تفشي كورونا في الخريف القادم

وقال شانه ساز في تصريح له بهذا الصدد، اننا لا نشك في هذا الامر وسيحدث بالتاكيد، مضيفا ، انه وفي ضوء اجراءات الوقاية والاجراءات المتخذة والتعاون الجيد في البلاد فقد انخفضت هواجسنا حول استمرار المرض خلال الشهرين الجاري والقادم الا ان هواجسنا جدية تماما في الخريف القادم لان الموجة التالية يمكن ان تحدث فيها.

وتابع رئيس منظمة الاغذية والادوية، بناء على ذلك فان اهم توصية هي التزام الصحة الفردية والتباعد الاجتماعي اللذين مازالا يعدان الاداة الاهم للسيطرة على هذا الفيروس.

وحول اوضاع انتاج اللقاح لفيروس كورونا قال، انه ونظرا لتعقيدات طبيعة الفيروس فان صنع اللقاح له ليس متاحا بسهولة، وان جانبا مهما مما يجري الادعاء به في العالم هو ذو طابع دعائي خاصة في ضوء الانتخابات المختلفة التي على الابواب في مختلف دول العالم.

وقال شانه ساز، ان الدول ومنها بلادنا تعمل حاليا على هذا الموضوع ولكن نظرا لانه لم يتم التعرف لغاية الان عن الطبيعة الكاملة لهذا الفيروس فان انتاج اللقاح له تعقيداته الخاصة بناء على ذلك، كما لم يتم التوصل الى دواء محدد لهذا المرض.

وحول اجراءات ايران في هذا المجال اعتبر ايران ضمن الدول المتقدمة في مجال الابحاث واضاف، ان جميع الادوية التي يعقد العالم الامل عليها يتم انتاجها واخضاعها للابحاث السريرية ونحن نقوم ايضا بهذه الاجراءات بالمواكبة مع دول العالم المتقدمة.

وقال شانه ساز في ختام تصريحه، انه على سبيل المثال هنالك 3 ادوية يتم الحديث عنها والدعاية لها في العالم يمكننا نحن ايضا انتاجها وفي مجال اللقاحات هنالك عدد من شركاتنا تعمل عليها وتتقدم الى الامام خطوة خطوة لكننا نسعى لعدم الاعلان عن النتائج ما لم تصبح مؤكدة.