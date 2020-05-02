ايران مستعدة لنقل خبراتها في مجال مكافحة كورونا لبلدان المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، أبرق برسالات منفصلة الى وزراء دفاع ونظائره في دول العراق وآذربيجان وأفغانستان وباكستان وعمان وقطر والكويت وسوريا ولبنان، حيث أشار الى إنجازات ايران في مجال مكافحة كورونا ودور القوات المسلحة في عمليات مكافحة كورونا، قائلا: أن القوات المسلحة الايرانية مستعدة لمشاركة تجاربها في هذا المجال مع الدول الصديقة لإيران.

وأكد باقري ان عدم التحلي بالوعي والمعرفة في مواجهة الوباء قد يؤدي الى استشراء هذا المرض بسرعة أكبر وتهديد سلامة المجتمع، مؤكدا: أن الاداء الجدير والجيد للجمهورية الاسلامية قد يمهد الطريق للدول الاسلامية والصديقة والجارة في السيطرة على هذه الجائحة./انتهى/.