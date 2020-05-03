على الأرجح لن تقام مسيرات يوم القدس العالمي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان العميد شريف وفي مؤتمر تنسيقي حول حيثيات اقامة مسيرات يوم القدس العالمي في ظل انتشار جائحة كورونا في البلاد اشار الى بعض المقترحات المطروحة في هذا الشأن وقال: بامكاننا الاستفادة من قدراتنا في الفضاء الافتراضي لاحياء يوم القدس.

وفي اشارة الى ما تم اقتراحه في هذه الجلسة حول اقامة مسيرات يوم القدس في المدن البيضاء (غير الملوثة بفيروس كورونا)، قال شريف: اقامة هذه المسيرات في بعض المدن دون الاخرى سينعكس سلبيا على هذه المناسبة، بإعتبار أنها سوف تصبح معيار المشاركة الشعبية في هذه المسيرات لدى الاعلام الغربي، ومن المفترض أن تكون مدينة طهران هي المعيار لذلك، لكن نظرا لتفشي كورونا بطهران على الارجح أن لا تقام مسيرات يوم القدس في العاصمة.

وأشار الى أن عدم اقامة مسيرات يوم القدس في هذا العام يجب ألّا يشكل هاجسا لدينا، نظرا الى الظروف الحاكمة، قائلا: يمكن احياء يوم القدس العالمي على المستوى الوطني والدولي عبر الطاقات الموجودة في الفضاء الافتراضي.

وأكد شريف: عدم احياء يوم القدس وتكريم مؤسس الثورة الاسلامية، لا يعني أن الشعب قد نسي هذه الذكرى، بل أن الظروف في هذا العام مختلفة ويجب احياء هذه المناسبة وفقا للظروف الموجودة، بشكل لا يتم استغلال ذلك من قبل وسائل الاعلام الغربية./انتهى/.