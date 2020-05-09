المتحدث باسم الحرس الثوري يعلن توزيع 3.5 مليون سلة غذائية للعوائل المحتاجة خلال الشهر الأخير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية "العميد رمضان شريف"، أشار في حديث له اليوم السبت أنه " وزّعنا 3.5 مليون سلة غذائية للعوائل المحتاجة خلال الشهر الأخير وسنواصل مساعدة العوائل حتى القضاء الكامل على فيروس كورونا"

وأوضح المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية، أن "مستشفيات الحرس الثوري عالجت 4800 مصاب بالفيروس حتى الآن وقواتنا قامت بتعقيم الكثير من الأماكن العامة في اطار مناورات الدفاع البيولوجي المتواصلة منذ أسابيع".

كما نوه العميد رمضان شريف، إلى أنه حرس الثورة الإسلامية قام خلال هذه الفترة بانتاج وتوزيع ما يقارب نحو 26 مليون قفازة و 62 مليون كمامة بين المواطنين الايرانيين./انتهى/