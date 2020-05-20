أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 20 مايو/ايار 2020

وكالة مهر للأنباء:

سياست روز..

القوى الشعبية والفصائل الفلسطينية تؤكد عشية يوم القدس العالمي على التصدي الشامل للاحتلال.

كيهان ...

حركة الجهاد الاسلامي تحذر .. فلسطين تواجه أخطر مؤامرة منذ ايجاد الكيان الغاصب.

أفكار ..

وزارة الخارجية .. الفلسطينيون هم الجهة الوحيدة التي يحق لها تعيين مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله.

جوان ...

قادة فصائل المقاومة الفلسطينية يؤكدون على السير في طريق تحرير القدس.

حمايت ..

الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي .. المقاومة الشاملة هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين .

رويش ملت ..

شمخاني...المحاولات الامريكية لتمديد الحظر التسليحي على ايران لن تحقق هدفها.

وطن امروز ..

خمس ناقلات ترفع العلم الايراني تحمل الوقود في طريقها الى فنزويلا .

جام جم ...

ربيع اسود في قصر الاليزيه .. عودة السترات الصفراء للشوارع يثير هلع حكومة ماكرون .

خراسان ..

السعودية تطرد عناصر ما يسمى بالحكومة اليمنية المؤقتة من فنادق الرياض بذريعة الضائقة المالية.

قدس ..

دمشق تتحدث عن ضبط اسلحة صناعة " اسرائيلية " في مواقع للارهابيين تم تطهيرها .

اطلاعات ..

حركة انصار الله: تبعات استمرار الحصار الاقتصادي على اليمن ستطال السعودية.

ارمان ملي ..

حكومة الوفاق الليبية تتحدث عن قرب تحقيق النصر النهائي على قوات حفتر .

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أرمان ملي..

صحيفة أرمان ملي كتبت في تعليقها ( مرحلة جديدة من التوتر بين ايران وامريكا ) عن التهديدات الامريكية باعتراض طريق ناقلات ايرانية تحمل الوقود لفنزويلا.. ونقرأ في الصحيفة ..

(اجواء التوتر بين ايران وامريكا ستدخل مرحلة ساخنة اذا ما نفذت واشنطن تهديداتها باعتراض طريق الناقلات الايرانية بالبحر الكاريبي)

فبلادنا اكدت على حقها السيادي والقانوني في التعامل التجاري مع اي بلد في العالم, كما اكدت عزمها على مواجهة اية قرصنة امريكية,

وهذه الاجواء تطرح احتمال حدوث تبعات خطيرة تمتد من البحر الكاريبي القريب من امريكا الى الخليج الفارسي.

أطلاعات

في مقالها ( فلسطين ستبقى ) سلطت صحيفة اطلاعات الضوء على تأريخ فلسطين منذ ظهور الحضارات الانسانية والحافل بملاحم مقاومة الغزاة والطامعين, لتصل الصحيفة الى التاريخ المعاصر قائلة ...

"على مر اكثر من سبعة عقود منذ تاسيس الكيان الصهيوني لم يتوقف الشعب الفلسطيني لحظة عن مقاومة الاحتلال بشتى السبل" ورغم وضع امريكا وحليفاتها لكل ثقلها لدعم هذا الكيان.

واليوم يواجه الشعب الفلسطيني مؤامرة خطيرة اخرى تتمثل بمخطط ضم الضفة الغربية للكيان الغاصب, ولكن تاريخ هذا الشعب يثبت بأنه قادر على أفشال هذا المخطط بكل عزم وارادة .

جام جم ...

صحيفة جام جم كتبت عن التحديات والمتاعب التي يواجهها الرئيس الفرنسي في مقالها ( ماكرون تحت الضغط ) وجاء فيه ..

"ماكرون يواجه أياما صعبة, فالى جانب اجواء الاستياء والاحتجاجات التي ترتبط باجراءات الاغلاق عاد انصار السترات الصفراء للشوارع "

وكل ذلك وسط انتقادات داخلية متزايدة بشأن ضعف قصر الاليزيه في مواجهة تفشي فيروس كورونا بالمقارنة مع المانيا, وهي انتقادت زعزعت شعبية ماكرون حسب استطلاعات الرأي وباتت تهدد بفقدان حزب ماكرون للاغلبية البرلمانية .

كيهان ...

صحيفة كيهان كتبت قائلة في مقالها الذي يحمل عنوان ( مصطفى الكاظمي وموضوع سلاح الحشد...)

في خضم التحديات العديدة التي يواجهها العراق من تفشي الفساد وانخفاض عائدات النفط واستمرار الاحتجاجات واعمال الشغب والصراع على المقاعد الوزارية, أختار رئيس الوزراء العراقي موضوع حصر السلاح بيد الحكومة كأولوية, والمقصود هنا هو سلاح الحشد الشعبي بالطبع, ولكن

"قد يبدو هذا الكلام منطقيا للوهلة الاولى لكن العراق يشهد ظروفا خاصة جدا وهذا ما ينبغي ان يأخذه الكاظمي بعين الاعتبار"

فالفضل الرئيسي في كسر شوكة الارهاب التكفيري يعود للحشد الشعبي ولولاه لكان الدواعش في بغداد اليوم, كما ان الحشد الشعبي هو الذراع الدفاعية الاخرى الى جانب الجيش مقابل التهديدات الارهابية والتهديدات الصهيوامريكية.

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري تحدثت عن ( اعلان حالة الانذار في صفوف الجيش المصري ) في مقال لها بهذا العنوان جاء فيه ...

اصدر الرئيس المصري تعليمات باعلان حالة الانذار والتعبئة في صفوف القوات المسلحة استعدادا لحرب محتملة ما ..

"ان اعلان حالة الانذار الحربي هذه یرتبط بتطورات الساحة الليبية او ربما بالنزاع مع اثيوبيا حول مياه نهر النيل "

فمصر تدعم الجنرال حفتر في ليبيا الى جانب الامارات والسعودية مقابل تركيا التي تدعم حكومة الوفاق ,ومسار الاحداث بات يطرح احتمال هزيمة حفتر الامر الذي اثار قلق مصرمن التبعات, كما ان مصر سبق وان لوحت باستخدام القوة للحيلولة دون اكمال مشروع سد النهضة على نهر النيل باثيوبيا.

جوان ...

في الشأن الليبي كتبت صحيفة جوان في مقالها ( تشبث حفتر بحبل الامارات للخروج من مستنقع الهزيمة )

"يراهن حفتر بعد خسارته لقاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية على دعم مالي اكبر من الامارات لشراء تاييد قبائل بشرق ليبيا"

ويبدو ان الجنرال حفتر يعد العدة للاعلان عن تفويضه لاعداد دستور مؤقت اعتمادا على دعم هذه القبائل ودعم قوى وجماعات معروفة بتاييدها لنظام القذافي بفضل تمويل اماراتي كبير لهذه الجماعات, وكل ذلك في محاولة لتغيير مسار التطورات الميدانية التي تصب بالكامل لصالح حكومة الوفاق الوطني بطرابلس .