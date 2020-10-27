أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، اهم القضايا المحلية والاقليمية والدولية، من ابرزها تصريحات ماكرون الشريرة بأنها تفجر غضبا واسعا في العالم الاسلامي وأن هناك دعوة لمقاطعة السلع الفرنسية.