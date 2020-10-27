أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:
جوان..
- تصريحات ماكرون الشريرة تفجر غضبا واسعا في العالم الاسلامي ودعوة لمقاطعة السلع الفرنسية .
وطن امروز ..
- رئيس السلطة القضائية ..الاساءة للرسول الاكرم (ص) اساءة لكل الانبياء .
عصر ايرانيان ..
- نواب مجلس الشورى .. تصريحات ماكرون الوقحة ضد المقدسات تستهدف عرقلة انتشار الاسلام بفرنسا .
كيهان ..
- حمى لشراء السلاح في امريكا عشية الانتخابات خوفا من اندلاع حرب اهلية .
سياست روز ..
- استطلاعات الرأي في امريكا تشير الى رفض ثلث الامريكيين لنتائج الانتخابات مسبقا .
آفتاب يزد..
- جمهوريتا آذربيجان وارمينيا تتبادلان الاتهامات بشأن انتهاك ثالث اتفاق لوقف اطلاق النار .
ابرار ..
- المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن .. روسيا تشكل تهديدا رئيسيا لامريكا .
رسالت ..
- الرئيس الروسي .. انسحاب امريكا من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى خطأ فادح.
قدس ..
- تعثر مفاوضات الصلح الافغانية بالدوحة وتأجج المعارك بين القوات الحكومية وطالبان.
اطلاعات ..
- اجواء ادانة واسعة في العالم الاسلامي لتصريحات ماكرون المسيئة للمقدسات الاسلامية .
حمايت ..
- السفير الامريكي السابق بتل ابيب يكشف النقاب عن دور سعودي رئيسي بمسار التطبيع .
خراسان ..
- بايدن يتقدم على ترامب بولايات جمهورية تقليديا حسب استطلاعات الرأي.
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