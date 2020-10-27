  1. إيران
٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١١:٥٥ ص

اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020؛

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، اهم القضايا المحلية والاقليمية والدولية، من ابرزها تصريحات ماكرون الشريرة بأنها تفجر غضبا واسعا في العالم الاسلامي وأن هناك دعوة لمقاطعة السلع الفرنسية.

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:

جوان..

- تصريحات ماكرون الشريرة تفجر غضبا واسعا في العالم الاسلامي ودعوة لمقاطعة السلع الفرنسية .

وطن امروز ..

- رئيس السلطة القضائية ..الاساءة للرسول الاكرم (ص) اساءة لكل الانبياء .

عصر ايرانيان ..

- نواب مجلس الشورى .. تصريحات ماكرون الوقحة ضد المقدسات تستهدف عرقلة انتشار الاسلام بفرنسا .

كيهان ..

- حمى لشراء السلاح في امريكا عشية الانتخابات خوفا من اندلاع حرب اهلية .

سياست روز ..

- استطلاعات الرأي في امريكا تشير الى رفض ثلث الامريكيين لنتائج الانتخابات مسبقا .

آفتاب يزد..

- جمهوريتا آذربيجان وارمينيا تتبادلان الاتهامات بشأن انتهاك ثالث اتفاق لوقف اطلاق النار .

ابرار ..

- المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن .. روسيا تشكل تهديدا رئيسيا لامريكا .

رسالت ..

- الرئيس الروسي .. انسحاب امريكا من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى خطأ فادح.

قدس ..

- تعثر مفاوضات الصلح الافغانية بالدوحة وتأجج المعارك بين القوات الحكومية وطالبان.

اطلاعات ..

- اجواء ادانة واسعة في العالم الاسلامي لتصريحات ماكرون المسيئة للمقدسات الاسلامية .

حمايت ..

- السفير الامريكي السابق بتل ابيب يكشف النقاب عن دور سعودي رئيسي بمسار التطبيع .

خراسان ..

- بايدن يتقدم على ترامب بولايات جمهورية تقليديا حسب استطلاعات الرأي.

رمز الخبر 1908903

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