آية الله قاسم يوجّه خطاباً في الحفل المركزي لشعب البحرين بمناسبة يوم القدس العالمي

ويشارك في الحفل، حجة الإسلام والمسلمين سماحة السيد هاشم الحيدري، وحجة الإسلام والمسلمين سماحة الشيخ حسين المعتوق.
ويبث الحفل عبر المنصات الإلكترونية لمركز المقاوم للثقافة والإعلام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.
يوجّه سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم خطاباً في الحفل المركزي لشعب البحرين بمناسبة يوم القدس العالمي، وذلك مساء يوم الجمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٠م/ ٢٨ رمضان ١٤٤١هـ
ويشارك في الحفل، حجة الإسلام والمسلمين سماحة السيد هاشم الحيدري، وحجة الإسلام والمسلمين سماحة الشيخ حسين المعتوق.
ويبث الحفل عبر المنصات الإلكترونية لمركز المقاوم للثقافة والإعلام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.
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