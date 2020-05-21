آية الله قاسم يوجّه خطاباً في الحفل المركزي لشعب البحرين بمناسبة يوم القدس العالمي

يوجّه سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم خطاباً في الحفل المركزي لشعب البحرين بمناسبة يوم القدس العالمي، وذلك مساء يوم الجمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٠م/ ٢٨ رمضان ١٤٤١هـ