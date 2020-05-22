قائد الثورة یلقی الیوم خطابا بمناسبة یوم القدس العالمی

وکان مساعد منظمة الإعلام الاسلامی " نصرت الله لطیفی" قد أعلن انه سیلقی سماحة قائد الثورة الاسلامیة خطابا عند الساعة 12 ظهرا بتوقیت طهران (السابعة والنصف صباحا بتوقیت غرینتش) بمناسبة یوم القدس العالمی وسیتم بثه علی الهواء مباشرة عبر القنوات التلفزیونیة والاذاعات.

واضاف: ان هذا العام وبسبب تفشی فیروس کورونا وللاستفادة القصوی من خطاب سماحة قائد الثورة الاسلامیة لن تکون هناک ایة مراسم بعنوان یوم القدس العالمی.

وقداطلق الامام الخمینی الراحل (رض) علی الجمعة الاخیرة من شهر رمضان الکریم الیوم العالمی للقدس الشریف ویتم احیاؤه سنویا من خلال مسیرات جماهیرة کبیرة فی جمیع انحاء ایران والکثیر من دول العالم.