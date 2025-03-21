بث مباشر لخطاب قائد الثورة الاسلامية بمناسبة عيد النوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المراسم بدأت في الساعة 8:30 للیوم الجمعة بالتوقيت المحلي (3.30+ ت.غ)، وسيتم بث أجزاء منها عبر مختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية الإيرانية.

وسيكون البث المباشر وسيبدأ خطاب قائد الثورة الاسلامية في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وكانت لقاءات قائد الثورة بمناسبة عيد النوروز تقام في الأعوام السابقة في مرقد الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في مدينة مشهد، الا ان اللقاء يقام في طهران هذا العام نظراً لتزامن بداية العام الايراني الجديد 1404 هـ.ش مع ليالي القدر وشهر رمضان المبارك.

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