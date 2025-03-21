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٢١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:١٣ ص

بث مباشر لخطاب قائد الثورة الاسلامية بمناسبة عيد النوروز

بث مباشر لخطاب قائد الثورة الاسلامية بمناسبة عيد النوروز

استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، شرائح مختلفة من المواطنين وجمعا من المسؤولين في حسينية "الإمام الخميني (رض)" بمناسبة عيد النوروز صباح الیوم الجمعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المراسم بدأت في الساعة 8:30 للیوم الجمعة بالتوقيت المحلي (3.30+ ت.غ)، وسيتم بث أجزاء منها عبر مختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية الإيرانية.

وسيكون البث المباشر وسيبدأ خطاب قائد الثورة الاسلامية في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وكانت لقاءات قائد الثورة بمناسبة عيد النوروز تقام في الأعوام السابقة في مرقد الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في مدينة مشهد، الا ان اللقاء يقام في طهران هذا العام نظراً لتزامن بداية العام الايراني الجديد 1404 هـ.ش مع ليالي القدر وشهر رمضان المبارك.

/انتهى/

رمز الخبر 1955758
شیرین سماره

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