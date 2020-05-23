أميرعبداللهيان: قريباً المقاومة سوف تحرر "القدس" كما حررت "خرمشهر"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايران في الشؤون الدولية حسين أميرعبداللهيان غرد بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مدينة "خرمشهر" جنوب ايران: أن المقاومة والنصر الإلهي هما من حررا "خرمشهر".

وتابع: أن القدس ايضا سوف تحرر عن قريب عبر المقاومة والوعد الالهي في النصر.

ويذكر أنه في مثل هذا اليوم (3 من شهر خرداد المصادف لـ24 أيار/مايو) تمكنت القوات الايرانية من اعادة السيطرة على مدينة "خرمشهر" المرفئية في محافظة "خوزستان" جنوب غرب ايران في عام 1982، بعد مضي 575 يوما من احتلالها من قبل القوات العراقية خلال الحرب المفروضة على ايران./انتهى/.