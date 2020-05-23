قائد الثورة يوافق على اصدار عفو عن مجموعة من السجناء

وافادت وكالة مهر للانباء ان قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي وافق على طلب قدمه رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام والمسلمين رئيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، بشأن العفو وتخفيف العقوبة على 3721 من السجناء الذين ادينوا من قبل المحاكم العامة والثورة والمنظمة القضائية للقوات المسلحة ومنظمة التعزيرات الحكومية ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة التي حددتها اللجنة المختصة./انتهى/