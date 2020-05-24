ايران في أعلى مستوى من الجهوزية العسكرية وذلك ما يقلق الاعداء

وأفادت وكاة مهر للأنباء، أن قائد قوة الجو فضاء في الحرس الثوري الايراني العميد اميرعلي حاجي زاده، صرح على هامش صلاة عيد الفطر المبارك بأن البلاد حاليا في اعلى مستوى من الجهوزية العسكرية والدفاعية منذ انتصار الثورة الاسلامية ولا داعي لأي قلق ابدا.

وأضاف حاجي زاده، اليوم أكبر وأهم جبهة حرب لدينا هي الجبهة الاقتصادية وينبغي على المسؤولين والشعب التضامن من اجل تحسين وتطوير هذه الجبهة، مؤكدا أن ما يتم طرحه من مخاوف في المجال الدفاعي فإنها مؤامرة من قبل الاعداء من أجل تضليل افكار الشارع العام والشعب يجب ألا يبالي لها.

وشدد في نهاية حديثه: الحمد لله ان ايران قوية من حيث الدفاعي وذلك ما يقلق الاعداء.