تسجيل 58 حالة وفاة جديدة جراء كورونا بإيران والمتعافين أكثر من 105 الاف و800

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الأحد، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الفي و180 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 135 الاف و701 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 58 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 7 الاف و417 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 105 الف و801 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و615 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف جهانبور: وأنه لحد الان قد خضع 800 الف و 519 شخصا لفحص كورونا في المختبرات الفحص الطبي بالبلاد. /انتهى/.