روحاني وأردوغان يؤكدان على ضرورة فتح الحدود بين ايران وتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني تحدث اليوم الاحد مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وهنأ تركيا حكومة وشعبا بحلول عيد الفطر المبارك، كما أكدا على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين سيما الاقتصادية والتجارية منها.

وفي اشارة الى المشاكل الاقتصادية التي تخيم على العالم جراء تفشي وباء كورونا، أكد كل من روحاني وأردوغان على ضرورة فتح الحدود بين البلدين باسرع وقت ممكن، ضمن الاطر والبروتوكولات الصحية، من أجل استئناف العملية التجارية بين ايران وتركيا.

وأعرب الجانبان عن أملهما في أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين طهران وأنقرا تحولاً نحو الافضل عبر تشكيل لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين وبعد انتهاء أزمة كورونا، كما توقعا أن يساعد ذلك على تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في السابق.

كما واشار الرئيسان الى التعاون المسبق في مختلف المجالات بين ايران وتركيا، مؤكدان على ضرورة التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بمجال مكافحة كورونا.

وبالاشارة الى تاريخ العلاقات والتعاون بين ايران وتركيا، أكد روحاني على ضرورة اعادة فتح الحدود من أجل استئناف العمليات التجارية مع الالتزام بالتعلميات الصحية.

وبدوره هنأ أردوغان الحكومة الايرانية والشعب الايراني بحلول عيد الفطر، قائلا: اننا على يقين بان التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة كورونا قد يجدي بالنفع لدرجة كبيرة، كما أكد على اهمية توسيع العلاقات التجارية بين ايران وتركيا عبر اعادة فتح الحدود ./انتهى/.