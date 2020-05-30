إقامة مهرجان "أفريقيا وكوفيد 19"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفارة الايرانية في كينيا وبمشاركة جامعة كينيا وجمعية رسامي الكاريكاتير في شرق أفريقيا، أقامت مهرجان "أفريقيا وكوفيد 19".

وأنطلق هذا المرجان منذ 23 من ايار/ مايو الجاري وتمحور حول موضوع جائحة كورونا، وشارك فيه فنانون من ايران والبلدان الافريقية وتمت تغطيته من قبل وسائل الاعلام، وفي نهاية المهرجان ستمنح جوائز قيمة جوائز للفائزين ضمن فئتين، فئة للصور التي تختارتها لجنة الحكم والاخرى التي يختارها الناس.

جزئیات مسابقه در سایت سفارت ایران در کنیا به آدرس اینترنتی Kenya.mfa.gov.ir قابل مشاهده علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر است.

للمزيد من التفاصيل حول هذه المنافسة يمكنكم زيارة موقع kenya.mfa.gov.ir، كما يمكن للفنانين ارسال رسومهم الكاريكاترية على العنوان الالكتروني التالي: covidinafricafest@gmail.com لغاية 29 من شهر يونيو القادم./انتهى/.