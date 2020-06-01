إلهان عمر : الأمريكيون السود يتعرضون لمعاملة وحشية

قالت النائبة في الكونغرس الأمريكي "إلهان عمر" يجب أن يكون هناك الكثير من الإصلاحات على الصعيد الوطني، بعد وفاة "جورج فلويد" على أيدي شرطة مدينة مينيابوليس، وأكدت أن الأمريكيين السود يتعرضون لمعاملة وحشية منذ العصور الوسطى.
وسلطت "إلهان عمر" في لقاء مع قناة "اي بي سي نيوز" الضوء على الإهمال الإجتماعي والثقافي والإقتصادي للمجتمعات السوداء عبر الولايات المتحدة.
يتعرض الأمريكيون أصحاب البشرة السوداء لإعتداءات وحشية كما وصفتها "إلهان عمر" نائبه في الكونغرس الأمريكي وممثلة ولاية مينيسوتا في مجلس النواب.
قالت النائبة في الكونغرس الأمريكي "إلهان عمر" يجب أن يكون هناك الكثير من الإصلاحات على الصعيد الوطني، بعد وفاة "جورج فلويد" على أيدي شرطة مدينة مينيابوليس، وأكدت أن الأمريكيين السود يتعرضون لمعاملة وحشية منذ العصور الوسطى.
رمز الخبر 1904613
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