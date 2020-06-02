همتي: البنك المركزي الايراني لا يعاني من مشكلة في احتياطات العملة الصعبة لديه

وصرح عبدالناصر همتي على هامش إجتماع مجلس الشورى الاسلامي الذي خصص لبحث المؤشرات الاقتصادية البارزة، أن الحظر الذي فرض على إيران خلال العامين الاخيرين لم يسبق له مثيل ، حيث استخدمت امريكا كل الاساليب لحرمان البلاد من الموارد الدولية، واغلقت كل المنافذ المصرفية وعرقلت النشاطات التصديرية للجمهورية الاسلامية.

وأضاف : أن الهدف من كل ذلك هو انهيار الاقتصاد الايراني قبل بلوغ الثورة الاسلامية عامها الاربعين، لكننا اليوم بتنا في موقع منحها دورا مهما في المنطقة والعالم ، وتورطت امريكا بما كانت تريده لنا.

وتابع: الاعداء كانوا يمنَون انفسهم منذ عامين على اننا سنواجه تضخما حادا وارتفاعا كبيرا في سعر العملات الأجنبية لكنهم لم يصلوا الى هدفهم بفضل حكمة قائد الثورة وصمود وتدابير المسؤولين.

واشار محافظ البنك المركزي الى أن البلاد واجهت منذ اربعة اشهر مشاكل في دخول العملة الصعبة بسبب توقف التواصل مع بعض دول الجوار وعرقلة عودة عائدات الصادرات ، لكننا استطعنا تجاوز هذه المشاكل بالتدريج وتمكنا خلال الشهرين الاخيرين من توريد سلع اساسية وأدوية ومواد أولية للمصانع بقيمة أربعة مليارات دولار.