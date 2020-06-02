رصد 3،117 حالة إصابة جديدة بكورونا في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الثلاثاء، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في مختبرات ذات الرخصة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل ثلاثة الاف و117 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 157 الاف و562 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 67 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 7 الاف و942 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 123 الف و77 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و565 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف: لحد الان خضع 975 الفو936 شخص لفحص كورونا في البلاد. /انتهى/.