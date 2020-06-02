ايران تنفي الإتهامات الاسرائيلية لها في شن هجمات سيبرانية ضد مواقع كيان الإحتلال

وجاء ذلك في تصريح لعلي رضا ميريوسفي امس الاثنين، تعليقا على إدعاءات أحد المسؤولين الإسرائيليين، بأن ايران نفذت هجوما إلكترونيا على شبكة ضخ المياه في إحدى مدن كيان الاحتلال، حيث قال: لطالما كانت إيران هدفا لقوى الشر في هذا المجال، وستواصل الدفاع المشروع عن نفسها ضد مثل هذه الهجمات .

كما تأتي هذه الادعاءات في وقت أكدت فيه إيران دائما حماية أرواح المدنيين منذ بداية الثورة الإسلامية ولم تنقذ بأي عملية مطلقا ضد المدنيين في اي مكان.

وأضاف ميريوسفي أن النشاطات السايبرية الإيرانية هي دفاعية وحمائية بشكل كامل، مضيفا أن ايران تدرك جيدا الاثار المدمرة لهذه الهجمات لانها احدى ضحايا الحرب الإلكترونية والهجمات السايبرية التخريبة، مثل استاكسنت.