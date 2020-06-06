روحاني: ايران تتبوأ مركز الـ15 بمجال إجراء دراسات كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني صرح في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا التي عقدت صباح اليوم السبت، صرح: أنه وفقا لتقرير وزارة الصحة وما اعلنته أن 1200 مركزا طبيا في البلاد مستعد لإخذ العينات من الراغبين او الذين بحاجة لذلك، كما أن 17 الف و500 مستعد لتقديم الخدمات الطبية والصحية، و كل ذلك يعد فخرا للبلاد.

وأشار روحاني على إنجازات البلاد في مجال مكافحة كورونا، قائلا: قد تم اجراء دراسات طبية على 1992 مريض بمصاب بكورونا فيروس، ما يظهر الأداء الجيد ليس عملانيا فقط بل بالمجال العلمي والبحثي أيضا، إذ أن ايران باتت حاليا في المركز الـ15 علميا في العالم بهذا المجال.

واضاف ان التحقيقات الطبية التي جرت في البلاد افرزت نوعين من الدواء لهما تاثيرهما الايجابي في علاج مرضى كورونا، ويجري استخدامهما حاليا لمعالجتهم ، كما أن التحقيقات العلمية متواصلة في هذا المجال.

واكد الرئيس روحاني على أن الالتزام بالتعليمات الصحية يجب أن يستمر طويلا وبالتالي لابد من تجنب كل ما يتطلب تجمع الأفراد كالاعراس ومجالس العزاء وأي نوع من أنواع التجمعات، ولابد للمواطنين ان يتعايشوا مع هذا الوضع ولايتصوروا انه سينتهي شهر ، بل ربما سيستمر عدة اشهر أو حتى نهاية العام.

وتطرق روحاني الى الوظائف الرئيسية للحكومة في الظروف الحالية وقال : أن الوظيفة الأولى للحكومة هي تأمين الوسائل والتجهيزات والامكانات الصحية والعلاجية للمواطنين ، مشيرا الى أن كل الاحتياجات الصحية لمواجهة فيروس كورونا تُنتج داخل البلاد ، اضافة الى أن البحوث والدراسات والتحقيقات مستمرة في هذا المجال .

واكد أن الحكومة وفرت الاحتاطيات اللازمة في المجال الصحي بالشكل الكافي.

كما أشار روحاني الى أن التدابير الصحية تُراعى بشكل دقيق في المنافذ الحدودية وفي التعاطي مع دول الجوار والدول الاخرى./انتهى/.