القوات المسلحة الإيرانية تستلم 10 مروحيات أعيد تأهيلها

وجرت هذه المراسم في مقر شركة بنها بحضور نائب وزير الدفاع العميد قاسم تقي زادة، والمدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع، وكبار القادة في القوات المسلحة الايرانية.

وفي كلمة له في هذه المراسم حيا العميد تقي زادة، ذكرى مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الامام الخميني (رض) وشهداء النهضة الاسلامية في ايران، وقال: بصفتها أكبر وأهم مركز هندسي لصيانة أسطول الطائرات المروحية في البلاد، فإن شركة "بنها" مسؤولة عن استمرار قدرة طيران المروحيات في البلاد، وتنفيذ خطط الإصلاح واللوجستيات المناسبة، وإجراء التحسينات ، وتصميم وتنفيذ المعدات التقنية، وبرمجة وإصدار التعليمات التقنية، ومراقبة الطلعات لضمان سلامة الطيران، وفحص الأجزاء من حيث ساعات الطيران وكيفية صيانتها.

واشار نائب وزير الدفاع الى ان 10 مروحيات تمت صيانتها بشكل اساسي من قبل شركة بنها، وهي من طرازات شينوك، CH ،SH ، 214 ، 205 ، 206 ، 212، وميل 171، مضيفا: من حيث تنوع المروحيات، تعتبر ايران واحدة من اوائل دول العالم لديها مجموعة متنوعة من المروحيات الشرقية والغربية تمتاز بتقنيات فريدة خاصة بها.

ولفت العميد تقي زادة الى ان مروحية شينوك التابعة للقوة الجوية تم تزويدها بمنظومة عرض الوظائف، ومروحية (SH) التابعة للقوة البحرية تم تزويدها بنظام الراديو البحري للتواصل المتزامن مع السفن ومنظومة فرامل العجلات، ومروحية 212 التابعة للشرطة تم تزويدها بمنظومة الطيران الليلي والبنية التحتية للصندوق الأسود ومنظومة رادار الأرصاد الجوية ونظام الملاحة ومكبر صوت، كما تم زيادة عمر المروحية ميل 171 التابعة للشرطة من 1500 ساعة الى 2000 ساعة.

واشار الى ان وزارة الدفاع لديها علاقات جيدة للغاية مع المراكز الأكاديمية والبحثية والشركات المعرفية، مضيفا: أدت تجربة الثورة، والظروف الحساسة والمصيرية في مرحلة الدفاع المقدس، وفرض حظر جائر والاحتياجات المستقبلية للبلاد والقوات المسلحة إلى تكوين رؤية استراتيجية في مجال الارتقاء بقدرات المروحيات في وزارة الدفاع، فقد وصلنا الى مستوى متقدم للغاية من الناحية التكنولوجية في هذا المجال.