أعضاء الكونغرس الأمريكي "لا لحرية الرأي، لا لحرية التعبير"

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "توم كوتون" عضو مجلس الشيوخ عن ولاية "أركنساس" دعا إلى "استعراض للقوة الساحقة" من أجل "إعادة النظام إلى شوارعنا"، مما أدى إلى توجيه انتقادات من قبل فريق عمل الصحيفة لعضو الكونغرس.

وفي بيان صدر يوم الأحد، أعلن ناشر صحيفة "نيويورك تايمز" "سولزبيرجر بينيت" الذي كان يتولى مسؤولية تحرير صفحة الرأي منذ أيار/ مايو 2016، استقالته، لعدم السماح له بالتعبير بحرية ويدون قيود.

ووصف "سولزبيرغر بينيت" بأنه "صحافي موهوب ونزيه بشكل كبير" وأشرف على "تحول كبير" في قسم الرأي في الصحيفة.