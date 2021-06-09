البيت الأبيض يؤكد على وجود القوات الأمريكية في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أرسل البيت الأبيض رسالة إلى رئيس الكونغرس بشأن أنشطة الجيش في الخارج الحدود الامريكية.

وبحسب التقرير، نشر البيت الأبيض تقارير عن وجود عسكري أمريكي في اليمن، لكنه زعم أن الوجود العسكري يهدف إلى محاربة تنظيمي القاعدة وداعش.

كما أعلن البيت الأبيض عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بالتنسيق مع الحلفاء. وقال ان لدينا خطط للحفاظ على سلامة الدبلوماسيين في أفغانستان. كما ان سياستنا في سوريا هي مواجهة الارهابين.

وادعى البيت الأبيض في بيان "أمرنا بوقف الدعم الأمريكي للعملية العسكرية للتحالف السعودي في اليمن." ومع ذلك، تواصل القوات الأمريكية قادة التحالف السعودي لتقديم الاستشارات العسكرية والتدريب العسكري لقواتها.

كما أضاف البيت الابيض أن عدد القوات الأمريكية المتمركزة في السعودية يصل إلى 2الاف و 742 جندي، وهدفهم حماية المصالح الأمريكية في المنطقة من تصرفات إيران والجماعات التابعة لها!

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