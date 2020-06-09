البرلمان العراقي يصدار قراراً بضرورة إخراج القوات الأمريكية المحتلة

وأفادة وكالة مهر للأنباء، أن "عامر الفايز" عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي قال:" إن وزارات الدفاع والداخلية والنفط والمالية والخارجية ستشارك في الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، من خلال ممثل واحد عن كل وزارة عبر تقنية "فيديو كونفرانس"".

ومن المقرّر أن يبدأ الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن الأربعاء والخميس، لبحث مصير الوجود العسكري للقوات الأمريكية، بحسب بيان سابق للحكومة العراقية.

ومطلع العام الجاري، تصاعد خلاف بين رئيس الحكومة العراقية "عادل عبد المهدي" وواشنطن، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد الفريق "قاسم سليماني"، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد الحاج "أبو مهدي المهندس" بغارة أمريكية غادرة بالعاصمة بغداد، في 3 يناير/ كانون ثان الماضي.

وعقب الغارة الجوية، طلب "عبد المهدي" من البرلمان التصويت على إصدار قرار إلزامي لاخراج القوات الأمريكية المحتلة من البلاد، لكن واشنطن قالت إنها لا تتعامل مع قرارات تصدر من حكومة مستقيلة./انتهى/