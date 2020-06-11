78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الخمي، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2238 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 180 الفا و 176 حالة لغاية الان .

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 142 الفا و663 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي78 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 8584 شخصا.

وتابعت ان محافظات خوزستان و هرمزكان (جنوب) و كرمانشاه (غرب) و كردستان (شمال غرب) و كرمان (جنوب شرق) تعيش في "الحالة الحمراء" بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

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