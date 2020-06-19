خانزادي: قريباً إيران ستملك صواريخ تزيد سرعة الصوت بأضعاف

وقال الأدميرال حسين خانزادي ، في حوار تلفزيوني مساء أمس الخميس ان محركات صواريخ القوة البحرية للجيش ستشهد تغييرات حتمية وينبغي لها ان تتحمل درجة حرارة اكبر ولفترة طويلة .

وأضاف: "سيكون لدينا بالتأكيد تغييرات في أنظمة التزود بالوقود ونظام الملاحة البحرية في القوة البحرية".

وقال خانزادي "اليوم نجحنا في التوصل الى انتاج صواريخ بمدى 300 كيلومتر ، وسنتوصل قريبا الى مديات أكثر إثارة".

وقال خانزادي إن صناعة صواريخ الجيل الذهبي تعد جزء من برنامج القوة البحرية للجيش واضاف ان الصواريخ التي استخدمناها اليوم بشكل كروز هي من جيل ما دون الصوت وتحلق بسرعة قريبة من سرعة الصوت.

واوضح انه "سيكون لدينا قريبا جيل من الصواريخ تفوق سرعة الصوت وقال انه في القريب العاجل سيكون انتاج صواريخ هايبر سونيك في جدول اعمالنا حيث سيستخدم فيها محركات نفاثة جديدة لكي تتحرك بسرعة تزيد سرعة الصوت لعدة مرات".

وقال قائد القوة البحرية اننا في القوة البحرية نتطلع إلى إطلاق صواريخ عموديا ، الأمر الذي سيسمح لنا بوضع المزيد من الصواريخ على أسطح السفن لضرب أهداف أكثر تنوعا.

وقال الوزير الإيراني لوكالة "سبوتنيك" عقب وصوله اليوم إلى موسكو: "نملك علاقات اقتصادية قوية مع سوريا، ولسوريا خط ائتماني في إيران، ونحن وأصدقاؤنا سنعمل على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا، وسنفعل كل وسائل التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا".

وعن لقاء أستانا، قال ظريف: "ستعقد أستانا في أول فرصة ممكنة".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كان قد قام مؤخرا بزيارة إلى تركيا التقى خلالها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وقال الوزير الإيراني خلال المؤتمر الصحفي، إن إيران تتشارك وجهات النظر مع تركيا بشأن سبل حل الأزمة الليبية، معربا عن الدعم لحكومة الوفاق الوطني.