أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين:

ابرار ..

القائد .. اقتصاد البلاد لا ينبغي ان يكون مرهونا بالاحداث والتطورات الخارجية

آفتاب يزد ..

مندوبنا في الامم المتحدة ..

زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لايران لا ترتبط بآلية الزناد..

عصر ايرانيان ..

الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ينبغي ان تكون منبرا لطرح المطالب الغربية اللامشروعة

سياست روز..

استمرار الاضطرابات المحاطة بالغموض في العراق تزامنا مع اخلاء القوات الامريكية لمعسكر التاجي

قدس..

حزب الله يعلن عن اسقاط طائرة صهيونية من دون طيار في اجواء جنوب لبنان

خراسان ..

احتمال سقوط حكومة نتنياهو مع تفاقم الخلافات حول الميزانية الجديدة

اطلاعات ..

تظاهرات حاشدة في خمسة بلدان تنديدا بالاتفاق الاماراتي الصهيوني

رسالت ..

طعنة صهيونية للامارات .. تل ابيب تعارض بيع طائرات أف35 الامريكية لابو ظبي

ايران ..

عشرات الالاف يشاركون بمظاهرات تطالب باستقالة نتنياهو بتل ابيب ووقوع اشتباكات مع الشرطة

جوان ..

بيني غانتس يحذر من اندلاع حرب اهلية بفلسطين المحتلة باجراء انتخابات رابعة

حمايت ..

الارهابيون الامريكيون يخلون معسكر التاجي في بغداد بصورة رسمية

كيهان ..

وزير الدفاع اليمني يعلن عن قرب توجيه ضربات موجعة للسعودية