هدم منشآت المقدسيين امعان في العدوان على شعبنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رأى أن مواصلة الاحتلال هدم منشآت المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس، هو إمعان في العدوان على الشعب الفلسطيني وإصرار على انتهاك القانون الدولي الذي يجرم هذه الأفعال ويصنفها كجرائم حرب".
وقال قاسم في تصريح صحفي إن "أهداف الاحتلال من الحرب المسعورة التي يشنها على هوية مدينة القدس، ستتحطم على صخرة صمود وإرادة شعبنا واستعداده للتضحية المتواصلة من أجل القدس وتمسكه الأبدي بالمدينة المقدسة وهويتها الفلسطينية العربية".
وأضاف أن "السعار الصهيوني لتهويد القدس وتدنيس المسجد الأقصى عبر اقتحامات المستوطنين يزداد مع ازدياد مساعي بعض الأطراف في المنطقة للتطبيع مع الاحتلال".
المصدر: العهد
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