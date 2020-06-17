هدم منشآت المقدسيين امعان في العدوان على شعبنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رأى أن مواصلة الاحتلال هدم منشآت المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس، هو إمعان في العدوان على الشعب الفلسطيني وإصرار على انتهاك القانون الدولي الذي يجرم هذه الأفعال ويصنفها كجرائم حرب".

وقال قاسم في تصريح صحفي إن "أهداف الاحتلال من الحرب المسعورة التي يشنها على هوية مدينة القدس، ستتحطم على صخرة صمود وإرادة شعبنا واستعداده للتضحية المتواصلة من أجل القدس وتمسكه الأبدي بالمدينة المقدسة وهويتها الفلسطينية العربية".

وأضاف أن "السعار الصهيوني لتهويد القدس وتدنيس المسجد الأقصى عبر اقتحامات المستوطنين يزداد مع ازدياد مساعي بعض الأطراف في المنطقة للتطبيع مع الاحتلال".

المصدر: العهد

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