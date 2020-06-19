اللواء موسوي: عشرات من الصواريخ الإيرانية جاهزة لتُحطم كل التهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي ابرق اليوم الجمعة برسالة موجهة الى قائد السلاح البحري التابع للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي، معربا عن تقديره إزاء القيام الناجح لتدريبات (شهداء رمضان الابطال)، التی تخللتها جهود كوادر القوة البحرية وتعاون وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، والتي خلقت موجة من الأمل والفخر والاعتزاز في قلوب حزب الله.

وقال: لقد تم إضفاء الطابع المؤسسي على هذا الجهد السامي في قاموس عاشوراء للقوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الايرانية حتى لا تسقط راية عزة واقتدار الأمة الإسلامية والشعب الايراني من أيدي أي شهيد ولن تكون هناك مهمة لا نهاية لها، لأن العلماء كثيرون، ونهيئ انفسنا لأصعب المجالات من اجل كرامة الأمة واقتدارها بفضل العناية الالهية ورعاية الامام صاحب الزمان (عج).

وتابع اللواء موسوي قائلا: اليوم يجب أن يعلم أعداء الشعب الايراني أنه باسم وذكرى كل شهيد في الجمهورية الإسلامية الايرانية، فإن عشرات الصواريخ ستنتج لتدمير أي تهديد قريب وبعيد بقوة تفوق خيالهم، سيكون الخليج الفارسي وبحر عمان والمياه الإقليمية الايرانية مصدر هذه الحركة الثورية في المسار الواضح للاعتماد على النفس وتعزيز القدرات الدفاعية، ولن يتمكن أي حظر الحد من الفكر الايراني السامي.