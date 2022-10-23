القوة الجویة على استعداد للتعامل مع أي مستوى من التهديدات

وكالة مهر للأنباء وأفادت، ان نائب قائد القوة الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس لجنة الأربعين لهذه القوة العميد مهدي هاديان، قال أثناء لقائه مع خدام الإمام الحسین ع في زیارة الأربعين في جامعة الشهيد ستاري لعلوم وتكنولوجيا الطيران: " کان اسم أبا عبد الله الحسين (ع) وكربلائه وعاشورائه خلال الدفاع المقدس، يعلّم جنود الإسلام کیفیة الوقوف امام المعتدي والمقاومة والشهادة. ونأسف، إلى أنه كلما اندلعت حرب في فترة ما قبل الثورة الإسلامية، لم تكن نهايتها سعيدة لشعبنا. و في تلك الظروف تأثرت بلادنا بالحروب والاحداث، كما أننا في تلك الظروف خسرنا جزءًا كبيرًا من أرض إيران العزيزة .

وكان الدفاع المقدس مليئًا بالملحمة والفخر والنصر والشرف، ولم يُمنح أي جزء من أرض إيران للمعتدين. ثماني سنوات من الدفاع المقدس اختلطت بثقافة عاشوراء، وعلى الرغم من أن جميع القوى العظمى في العالم دعمت المعتدين، إلا أن شعبنا بمفرده و بالتوکل علی الله سبحانه وتعالى و استلهام من الفكر العاشورائي استطاع تحقيق انتصارات وملاحم عظيمة.

ولم تجهز إيران قوتها العسكرية للاعتداء علی البلدان، لكنها تستخدمها دائمًا لردع المعتدین. واليوم، فإن القوة الجوية في الجيش مستعدة للتعامل مع أي مستوى من التهديد بدعاء السید القائد والقائد الأعلى للقوات المسلحة ودعم الکوادر الولائیة" .

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