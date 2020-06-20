  1. السياسة
٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٩:٠٨ ص

العراق يحذر تركيا من إتخاذ إجراءات صارمة ضدها

العراق يحذر تركيا من إتخاذ إجراءات صارمة ضدها

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، إلى تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد تركيا على خلفية تكرار عمليات القصف في إقليم كردستان.

وقال عضو اللجنة النائب "كاطع الركابي" لوكالة الأنباء العراقية: "إنّ لجنة الأمن والدفاع النيابية تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تجعل "تركيا" تتراجع عن هذا الخرق السافر واستخدام القوة تجاه الأراضي العراقية"، داعياً الحكومة إلى تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة لإثارة هذا الموضوع.

وأضاف "الركابي": أنّ "استمرار الضربات الجوية التركية على الأراضي العراقية يعد خرقاً للمواثيق الدولية ومواثيق حسن الجوار في ما بين البلدين"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد مبرّر لدى القوات التركية لضرب هذه المناطق والقرى العراقية".

وأثارت العملية التركية ردود فعل واسعة، حيث استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد مرتين، وكان آخرها في 17 حزيران/يونيو الجاري.

رمز الخبر 1905107

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