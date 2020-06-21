قانون قيصر يستهدف المقاومة في كل من العراق وايران وسوريا

وقال شاكر في حديث صحفي، ان “العراق غير مجبر على الالتزام بالعقوبات التي فرضها قانون قيصر على سوريا”، مؤكّداً أنّ أمريكا لاتريد سوى الهمينة وإيذاء الشعوب ويتمثل ذالك بفرضها لقانون قيصر على الشعب السوري بالاضافة الى حصارها للجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وأضاف أن هدف قانون قيصر الأساس هو إضعاف المقاومة الإسلامية والدول الداعمة للمقاومة وتقوية الكيان الصهيوني وإضعاف كل الدول المحيطة به.

وأشار "شاكر" الى أنه "ينصح الحكومة العراقية باتخاذ كل الأطر السياسية والدبلوماسية لرفض هكذا قوانين تمثل جرائم بحق الشعب السوري الذي يعتبر خط الصد والممانعة في مواجهة الكيان الصهيوني".

ويستهدف قانون قيصر أيضا كيانات روسية وإيرانية تعمل مع النظام السوري.