  1. الإجتماعي
٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٣:٢٧ م

الصحة الايرانية تعلن عن تسجيل 116 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

الصحة الايرانية تعلن عن تسجيل 116 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأحد، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت:  خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 368 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 204  الاف و 952 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 116 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 9 الاف و623 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 163 الف و591 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني الفي و887 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات. /انتهى/.

رمز الخبر 1905159

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 5 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي