عراقجي يبحث مع نظيره الافغاني حول تطوير العلاقات بين ايران وأفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي التقى أمس الحد، بمساعد وزير الخارجية الافغاني "ميرويس ناب" ، واستعرضا معا قضايا تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعلى خلفية هذا اللقاء، كتب ناب في حسابه بموقع تويتر: جرت محادثات بناءة بيني وبين عراقجي حول اتفاقية التعاون الشاملة (بين ايران وافغانستان) التي تشمل المجال الاقتصادي والنقل والسياسي والحدودي. شرعنة أوضاع الافغانيين المتواجدين في ايران تعد من اولوياتنا الاساسية.

وأضاف: نشكر مواقف ايران الداعمة لجهود السلام في جمهورية افغانستان.

والجدير بالذكر أن مساء السبت وصل وفد افغاني رفيع المستوي برئاسة وزير الخارجية الافغاني بالوكالة حنيف اتمر الى طهران لزيارة من المقرر أن تطال ليومين، والتقى الاخير أمس الاحد بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وامين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني.

وتتمحور اللقاءات بين الجانبين حول الاتفاقية الشاملة بين ايران وافغانستان وموضوع أمن الحدود والمهاجرين الافغانيين المتواجدين في ايران./انتهى/.