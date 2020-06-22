إفتتاح خط إنتاج الأنسولين على المستوى التجاري في ايران

وتم ذلك عبر مراسم افتراضية رعاها مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري ووزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي، أقيمت عن طريق الفيديو كونفرانس.

وقال ستاري: ان غالبية العملة الاجنبية المخصصة لواردات الادوية متعلقة بالانسولين، لذا فان تدشين هذا الخط الانتاجي يعد فصلا جديدا في توطين صناعة الادوية الاستراتيجية وستستمر هذه الجهود وستدخل المزيد من الادوية في سلة الاكتفاء الذاتي في البلاد.

وأبدى ستاري املا بان يتم عبر جهود الشركات المعرفية والتكنولوجية توطين انتاج جميع الادوية المستوردة في الوقت الحاضر من اجل توفير العملة الاجنبية التي تنفق في هذا المجال.

وبدوره اعلن وزير الصحة عن تحقيق زيادة انتاج الادوية في الداخل بنسبة 30 بالمائةوذلك عبر جهود الشركات المعرفية.

يذكر انه بعد تصعيد الحظر الاميركي ورغم كل الادعاءات المطروحة بان الحظر لا يشمل الادوية واجهت واردات بعض الادوية والمعدات الطبية مثل الانسولين مشاكل وصعوبات وهو الامر الذي شكل دافعا لشركة تكنولوجية في واحة "برديس" العلمية للمبادرة الى توطين تكنولوجيا هذا الدواء الحيوي.

وجاء انتاج الانسولين الايراني بعد جهود استمرت اكثر من 3 اعوام من الابحاث والتطوير من قبل الشركة المشار اليها مما ساعد في توفير ملايين الدولارات التي كانت تخصص لاستيراد هذا الدواء من الخارج.