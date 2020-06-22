مخاوف إسرائيلية من وقوع "إنتفاضة فلسطينية ثالثة"

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان صحيفة "معاريف" الاسرائيلية نشرت تقريرا يكشف عن مخاوف إسرائيلية من ووقوع ثالث إنتفاضة فلسطينية تشمل غزة والضفة الغربية، في حال إن تم تطبيق قرار ضم إجزاء من الضفة الغربية الى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت هذه الصحيفة أن معظم الجهات والأجهزة الامنية الاسرائيلية تتوقع وقوع إشتباكات واسعة مع الفلسطينيين بعد تنفيذ هذا القرار، وأن المشاورات الجارية بين الجيش الاسرائيلي والأجهزة الامنية تدل على هذه التوقعات، ووفقا لتقرير أن الانتفاضة على الأغلب تبدأ من الجبهة الجنوبية (قطاع غزة).

ويشير تقرير صحيفة معارف الى أن من شأن هذه الاشتباكات أن تؤدي الى "الانتفاضة الفلسطينية الثالثة" وتفكيك الحكومة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، ومن المحتمل ان تشارك حركة في هذه الاشتباكات، إذ انها لا تسطيع السكوت أمام ضم أجزاء من الضفة الغربية لاسرائيل.

كما وأشار التقرير الى احتمال أن تتمدد هذه الاشتباكات لتصل الى جنوب الضفة الغربية، متسائلة: هل يمكن أن يؤدي غضب الشارع الاردني الى إجبار الملك الاردني بقطع علاقاته مع اسرائيل، وان تتوسع هذه المظاهرات لتصل الى الاردن؟

/انتهى/.