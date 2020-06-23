الحكومة الإيرانية تعلن عن عزمها لرفع مستوى الإنتاج المحلي للتصدير الى 120 بلد

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي لربيعي اليوم الثلاثاء، حيث أكد أنه عبر زيادة الانتاج ومنح التسهيلات المالية من المستهدف تحقيق مستوى 40 مليار دولار للسلع غير النفطية.

ولفت الى أن هذا المستوى سيعالج احتياجات الداخل من النقد الاجنبي وسيؤثر مباشرة على التحكم في السوق.

واعلن ربيعي عن تشكيل عدة مجموعات عمل لتنفيذ الصادرات واسترجاع الايرادات التصديرية المقومة بالعملة الاجنبية للبلاد.

وفيما يتعلق برفع أسعار صرف العملة الاجنبية أكد المتحدث باسم الحكومة: أن وضعية سوق الصرف ستتحسن على خلفية انخفاض القيود التجارية القائمة بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتا الى نجاعة السياسة الحكومية في التحكم بالسيولة النقدية وتوجيهها نحو البورصة للحد من الضغط الاستثماري بالعقارات وسوق الصرف.

وأضاف أن سعر صرف الدولار الاميركي سينخفض امام الريال الايراني مع تحسن وضعية عرض النقد الاجنبي بالسوق وتنفيذ البرامج الحكومية لاسترجاع العوائد التصديرية المقومة بالعملة الصعبة.