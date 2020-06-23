روحاني: أزمة إرتفاع أسعار صرف العملة في البلاد عابرة ولن تدوم

وخلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاقتصادية الحكومية أوضح الرئيس روحاني أن الأزمة التي حدثت في سوق العملة الصعبة هي أزمة مؤقتة لاتقوم على أسس اقتصادية ، مشيرا الى أن رجوع العائدات من العملة الصعبة الى البلاد سيعيد التوازن الى سوق العملة.

واضاف أن الازمة ناشئة من الحرب النفسية ضد إيران على الساحة الدولية لايجاد قلق غير مبرر بين المواطنين الايرانيين.

وشدد روحاني بأن ما تركز عليه الحكومة اليوم هو توجيه السيولة النقدية على اساس برامج ثابتة وقوية لتعزيز الانتاج وتقوية البنى الاقتصادية المنتجة.

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