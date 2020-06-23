تسجيل 121 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الثلاثاء، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 445 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 209 الاف و 970 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 121 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 9 الاف و863 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 169 الف و160شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني الفي و846 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليون و475 الف و331 فحص كورونا في البلاد./انتهى/.