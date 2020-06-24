أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 24 حزيران/يونيو 2020

وكالة مهر للأنباء:

اطلاعات ..

- صدمة وهلع النظام السعودي ..صواريخ القوات اليمنية تطال الرياض .

جوان ...

- القوات اليمنية ترد على جرائم النظام السعودي بقصف الرياض بصواريخ بالستية .

آفتاب يزد ..

- محافل غربية ... وزير الامن " الاسرائيلي " قام بزيارة سرية لقاعدة عين الاسد الامريكية.

ابرار ..

- الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون .. لن نتحمل مواصلة تركيا للدور الذي تلعبه بليبيا .

جام جم ..

- خنجر يمني بقلب الرياض ..القوات اليمنية تشن هجوما واسعا في عمق الاراضي السعودية.

خراسان ..

- الصواريخ اليمنية تستهدف وزارة الدفاع ومبنى المخابرات العسكرية في الرياض .

ايران ..

- الاسبوع الاكثر دموية في تاريخ الحرب الافغانية ..مصرع مئات الجنود الافغان بهجمات لطالبان .

آرمان ملي ..

- ازمة علاقات بين انقرة وباريس .. تركيا تعتقل اربعة اشخاص باتهام التجسس لصالح فرنسا .

رسالت ..

- استهداف قلب النظام السعودي .. حركة انصار الله في احدث عملية ردع للعدوان.

ابتكار ..

- وزير الامن الصهيوني يزيح الستار عن وجود علاقات تعاون مع السعودية .

سياست روز ..

- حركة حماس تدعو لثورة شعبية فلسطينية عارمة بكل الاسلحة ضد الاحتلال والضم.

كيهان ..

- محافل نيابية عراقية ..

امريكا تحاول اعادة الحياة لحزب البعث العراقي المنحل .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء













رسالت ..

في الشأن اليمني كتبت صحيفة رسالت في مقالها (صفعة يمنية قوية لبن سلمان) عن عمليات توازن الرعب اليمنية الرابعة .. ونقرأ في الصحيفة , (الصواريخ البالستية اليمنية هزت العاصمة السعودية الرياض حاملة صدمة كبيرة لبن سلمان ولكل قتلة الشعب اليمني).

هذه العمليات العسكرية اليمنية الجديدة الواسعة النطاق في عمق الاراضي السعودية جاءت في الواقع ردا تصعيد التحالف السعودي الاماراتي لجرائمه الوحشية ضد المدن والقري اليمنية.

ففي اقل من اسبوعين شن هذا التحالف مئتين وسبعين هجوما على اليمن منتهكا بذلك وقف اطلاق النار الذي اعلنه بنفسه وهكذا جاء الرد اليمني حازما وقويا في عمق الاراضي السعودية.

جوان ..

في الشأن اليمني ايضا , كتبت صحيفة جوان في مقالها ( الصورايخ اليمنية تهز الرياض ).

بعد ان اصرت السعودية على صم اذنيها ازاء التحذيرات اليمنية من مغبة مواصلة الغارات على المدن والقرى اليمنية..( قام الجيش اليمني واللجان الشعبية الثورية بتوجيه ضربة استراتيجية جديدة لاهداف في العمق السعودي باستخدام عشرات الصورايخ والمسيرات ).

وذلك في اطار عمليات توازن الردع الرابعة , حيث دكت الصواريخ اليمنية اهدافا حيوية في العاصمة السعودية الرياض كما استهدفت والى جانب المسيرات اهدافا في محافظتي جيزان ونجران بالسعودية كرسالة تحذير لنظام ال سعود من مغبة مواصلة جرائمه باليمن .

ايران ..

صحيف ايران كتبت في مقالها ( نتنياهو وطريق الضم الوعر). ( يواجه مخطط رئيس وزراء الكيان الصهيوني لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية , تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي و الدولي) فهناك مخاوف متزايدة في فلسطين المحتلة من احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية شاملة ومسلحة هذه المرة وحتى مخاوف من نشوب حرب اقليمية, كما يفرض وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس شروطاعلى نتنياهو بشان دعم الضم اعتبرها الاخير ابتزازا سياسيا مرفوضا وهدد بحل الحكومة لاجراء انتخابات جديدة, وكل ذلك الى جانب رفض الامم المتحدة وحتى الاتحاد الاوروبي و الدول العربية والاسلامية لمخطط الضم .

على صعيد اخر هناك تردد امريكي بشأن اليات وتوقيت ودائرة الضم ايضا.

خراسان ..

- حول الاوضاع في افغانستان كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( لغز الاسبوع الاكثر دموية في افغانستان ) ..

( الحكومة الافغانية اتهمت حركة طالبان بانتهاج تكتيك مخادع يتحدث عن اجراء مباحثات ويصعد الهجمات ضدها بشكل كبير) كابول اشارة لمصرع واصابة اكثر من ثمانمائة حندي افغاني في هجمات لطالبان في اسبوع وهو امر نفته الاخيرة متهمة الحكومة الافغاني بتعمد تضخيم خسائرها لعرقلة مسار اجراء مباحثات .ان تصعيد طالبان لهجماتها وبغض النظر عن التراشق الاكلامي مع كابول بشان حجم الخسائر المترتبة عنها , ياتي بعد ابرامها لاتفاق الدوحة مع امريكا , ومن هنا ترك الحكومة الافغانية ان طالبان تعمل بتعهدها في ذلك الاتفاق بشان خفض العنف مقابل امريكا فقط وذلك لفرض املاءاتاه في اية مباحثات افغانية افغانية.

سياست روز ..

حول العملية الاستراتيجية اليمنية الاخيرة في عمق الاراضي السعودية , كتبت صحيفة سياست روز في مقالها

( الردع الرابع ). وبعد استعراض لتفاصيل هذه العمليات، ( مسلسل عمليات توازن الردع اليمنية یجسد وجود قناعة يمنية راسخة بأن المقاومة هي السبيل الوحيد لانهاء العدوان).

ومن هذا المنطلق حذرت صنعاء من انها ستواصل عمليات الردع الاستراتيجي هذه ومالم يوقف التحالف السعودي الاماراتي عدوانه على الشعب اليمني , ومثل هذا التحذير يحمل رسالة واضحة للنظام السعودي من ان النار التي اشعلها في اليمن ستاخذ بتلابيبه اكثر في المستقبل.

جام جم ..

- صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( امريكا تتحرك لايجاد ارضية لخطط مقبلة )، طرحت امريكا مشروع قرار على مجلس الامن الدولي لتمديد الحظر التسليحي المفروض على ايران والذي يوشك على نهايته قريبا الى امد غير محدد.

(ان امريكا تتوقع فيتو روسيا صينيا، لذلك اعدت خطة احتياطية لتفعيل آلية الزناد بالتنسيق مع الترويكا الاوروبية))

بشأن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه وذلك عبر طرح مزاعم تتحدث عن عدم التزام ايران بتعهداته فيه وبالتالي لوضع بلادنا تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة , اي فرض عقوبات واجراءات حظر دولية شاملة .ولكن كل هذه المخططات الامريكية ستصطدم بمعارضة غالبية بلدان العالم وستصطدم برفض روسي صيني ايضا .