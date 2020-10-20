أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:

آرمان ملي ..

- الرئيس روحاني .. المباحثات السياسية الافغانية الافغانية هي السبيل لحل مشاكل افغانستان.

ايران..

- رئيس مجلس المصالحة الافغانية الضيف.. الحرب سلبتنا فرصة العيش بسلام .

ابرار ..

- وزير الدفاع .. ايران مستعدة لابرام اتفاقيات دفاعية وامنية مع بلدان منطقة الخليج الفارسي .

اطلاعات ..

- تظاهرات حاشدة في البحرين ضد اتفاقية الاعتراف بالكيان الصهيوني.

جوان ..

- روسيا والصين تؤكدان .. ابرام صفقات تسلح مع ايران ليس من شأن امريكا ابدا .

رسالت ..

- طالبان الافغانية تتهم امريكا بخرق اتفاق المنامة بشنها غارات على ولاية هلمند.

رويش ملت ..

- الناطق باسم الخارجية ..ايران تترقب اعتراف امريكا بالفشل الذريع لسياساتها .

خراسان ..

- فوضى في جبهة الجمهوريين .. اتساع شقة الخلافات بين ترامب وشخصيات جمهورية رئيسية .

جام جم ..

- محافل لبنانية تتحدث عن تزايد احتمال تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة .

سياست امروز..

- لجنة الامن والدفاع بالبرلمان العراقي تعارض خروج الحشد من محافظة صلاح الدين .

كيهان ..

- الفلسطينيون يطردون الوفد الاماراتي من المسجد الاقصى المبارك في القدس .

وطن امروز ..

- تأجج نيران الحرب في قره باغ مع انهيار ثاني وقف لاطلاق النار ./انتهى/