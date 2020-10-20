أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:
آرمان ملي ..
- الرئيس روحاني .. المباحثات السياسية الافغانية الافغانية هي السبيل لحل مشاكل افغانستان.
ايران..
- رئيس مجلس المصالحة الافغانية الضيف.. الحرب سلبتنا فرصة العيش بسلام .
ابرار ..
- وزير الدفاع .. ايران مستعدة لابرام اتفاقيات دفاعية وامنية مع بلدان منطقة الخليج الفارسي .
اطلاعات ..
- تظاهرات حاشدة في البحرين ضد اتفاقية الاعتراف بالكيان الصهيوني.
جوان ..
- روسيا والصين تؤكدان .. ابرام صفقات تسلح مع ايران ليس من شأن امريكا ابدا .
رسالت ..
- طالبان الافغانية تتهم امريكا بخرق اتفاق المنامة بشنها غارات على ولاية هلمند.
رويش ملت ..
- الناطق باسم الخارجية ..ايران تترقب اعتراف امريكا بالفشل الذريع لسياساتها .
خراسان ..
- فوضى في جبهة الجمهوريين .. اتساع شقة الخلافات بين ترامب وشخصيات جمهورية رئيسية .
جام جم ..
- محافل لبنانية تتحدث عن تزايد احتمال تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة .
سياست امروز..
- لجنة الامن والدفاع بالبرلمان العراقي تعارض خروج الحشد من محافظة صلاح الدين .
كيهان ..
- الفلسطينيون يطردون الوفد الاماراتي من المسجد الاقصى المبارك في القدس .
وطن امروز ..
- تأجج نيران الحرب في قره باغ مع انهيار ثاني وقف لاطلاق النار ./انتهى/
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