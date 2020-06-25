2595 إصابة جديدة بفايروس كورونا في إيران خلال ال24ساعة الماضية

واضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني" سما سادات لاري" في تصريحها الصحفي اليوم الخميس، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2595 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 215 الفا و 96 حالة لغاية الان بينهم 2899 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 175 الفا و103 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 134 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 10 الاف و130 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و530 الفا و437 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.