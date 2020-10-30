وفاة 365 ايرانيا بفيروس كورونا وتسجيل8011 اصابة

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل8011 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 604 الفا و 952 حالة لغاية الان بينهم 5128 في وضع حرج.

واضافت سادات لاري، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 477 الفا و 3 شخصا حتى اليوم.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و892 الفا و 704 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.