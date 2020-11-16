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١٦‏/١١‏/٢٠٢٠ ٢:٢٠ م

الصحة الايرانية:

تسجیل 486 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تسجیل 486 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 13،053 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و486 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، أعلنت تسجيل 13،053 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 486 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 564 الفا و 699 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 486 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 41 الف و 979 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 545 الفا و 444 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهى/

رمز الخبر 1909439

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