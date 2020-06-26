سفير قطر لدى أمريكا: أكبر حقل غازي في العالم يجمعنا مع ايران

وأضاف الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، خلال حديث مع موقع المونيتور الأمريكي أن “دول الحصار حاولت مع قدوم إدارة أمريكية جديدة، أن تضلل تلك الإدارة عبر مشاركتها معلومات مزيفة عن الأنشطة القطرية”.

واستدرك قائلاً: “لكن بعد أسابيع فقط أدركت الإدارة الأمريكية أن هناك شيئاً خاطئاً، وأن ما تزعمه تلك الدول غير صحيح، وبدأت بعدها في الدفع نحو المصالحة والحوار بين قطر ودول الحصار”، وأشار إلى أن “تلك الجهود كانت تصطدم بمعارضة من هذه الدول”.

من جانب آخر أكد سفير قطر على ضرورة الحفاظ على علاقات بلاده مع ايران مشيرا الى ان هناك مصالح حيوية جدا تجمع البلدين لاسيما اكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم (حقل بارس الجنوبي؛ تتقاسمه ايران وقطر).