ايران وروسيا تؤكدان على تطوير العلاقات الثقافية بينهما

والتقى رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية أبوذر ابراهيمي تركمان بالسفير الروسي في مقر رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية في طهران، حيث اشار الى مسيرة العلاقات بين ايران وروسيا، قائلا ان العلاقات الثقافية بين البلدين اخذة بالنمو؛ مؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتوسيع نطاق هذه العلاقات مع روسيا ولاسيما تاسيس لجنة التعاون الثقافي المشتركة.

كما نوّه ابراهيمي تركمان، في هذا السياق، الى جولات الحوار الديني بين الاسلام والمسيحية الأرثوذكسية (التي اقامتها الرابطة)؛ مؤكدا انها كانت في غاية النجاح.

الى ذلك، اكد السفير الروسي في طهران على تعزيز الحوار بين الاديان وصولا الى الاهداف المشتركة، واستعداد بلاده على تنمية العلاقات الثقافية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفيما اشار الى القواسم المشتركة بين البلدين ايران وروسيا، قال جاغاريان : نحن نرحب باقامة الحور الاسلامي المسيحي (الارثوذكسية) وتاسيس لجنة مشتركة للتعاون الثقافي بين البلدين.