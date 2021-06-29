ایران تشارك في المهرجان الفولكلوري الدولي بروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة لرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية، ان المهرجان المذكور سيبدأ من 30 حزيران/ يونيو لغاية 6 تموز/ يوليو.

وستشارك فرقة "آيين" الموسيقية الايرانية من محافظة همدان في المهرجان.

وقامت المديرية العامة للتعاون الثقافي والشؤون الإيرانية في الخارج التابعة لرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية ، بالتعاون مع المديرية العامة للثقافة والإرشاد الإسلامي بمحافظة همدان وبمساعدة المستشار الثقافي الايراني في روسيا ، بإيفاد هذه الفرقة إلى روسيا.

وتضم فرقة "آيين" الموسيقية الايرانية الفنانين: مصطفى آزادي مقتدر ، وسيد إسحاق صادقي ، ومهرداد وارسته دلير ، وحسين أحمدي نشاط ، ومعين سرهوندي ، وفرشاد فراهاني دلجو ، ومصطفى رشيدي مطلق.

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