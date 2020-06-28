السعودية تريد إعادة حكم سفارتها لليمن

وقال "العجري" لموقع "المسيرة": "أنه ومنذ بداية الحرب في اليمن تم تقديم الكثير من الحلول والأفكار المنسجمة مع القانون الدولي، موضحاً أن السعودية لديها مطامع في اليمن وليس مخاوف منها، وهي لديها مشاكل مع أغلب دول المنطقة".

وقال "العجري" إن السعودية ليست جاهزة للحل وكل المؤشرات الميدانية والإعلامية تدل على نيتهم في التصعيد.

وأوضح أن التصريحات الأمريكية هي محاولة لتبرئة الإدارة الأمريكية من الدم اليمني، مشيراً إلى أن "ترامب" أكد في أكثر من مناسبة أن السعودية لا تستطيع أن تحرك طائراتها دون أمريكا، بالتالي الدعم الأمريكي للسعودية واضح.

وأوضح أن الحل المطروح كان بناءً على مرحلتين، الأولى إجراءات بناء الثقة ووقف إطلاق النار وفتح المطارات والموانئ ثم التوجه إلى حل سياسي على أساس مرحلة انتقالية وإحترام سيادة اليمن.

وختم "العجري" بالقول: "لا يوجد أي مؤشرات تدل على نية إيجابية لقوى العدوان للتجاوب مع طرحنا الأخير".

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