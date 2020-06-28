  1. السياسة
٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١١:٢١ ص

عضو الوفد الوطني في اليمن:

السعودية تريد إعادة حكم سفارتها لليمن

السعودية تريد إعادة حكم سفارتها لليمن

قال عضو الوفد الوطني في اليمن "عبدالملك العجري": "إن السعودية تريد إعادة حكم سفارتها لليمن، وهذا الزمن ولى وإنتهى، مبيّناً أنه تم تقديم كل المحاولات مع النظام السعودي إلا أنه لا يريد إلا السيطرة السعودية على اليمن وهذا مرفوض وغير مقبول".

وقال "العجري" لموقع "المسيرة": "أنه ومنذ بداية الحرب في اليمن تم تقديم الكثير من الحلول والأفكار المنسجمة مع القانون الدولي، موضحاً أن السعودية لديها مطامع في اليمن وليس مخاوف منها، وهي لديها مشاكل مع أغلب دول المنطقة".

وقال "العجري" إن السعودية ليست جاهزة للحل وكل المؤشرات الميدانية والإعلامية تدل على نيتهم في التصعيد.

وأوضح أن التصريحات الأمريكية هي محاولة لتبرئة الإدارة الأمريكية من الدم اليمني، مشيراً إلى أن "ترامب" أكد في أكثر من مناسبة أن السعودية لا تستطيع أن تحرك طائراتها دون أمريكا، بالتالي الدعم الأمريكي للسعودية واضح.

وأوضح أن الحل المطروح كان بناءً على مرحلتين، الأولى إجراءات بناء الثقة ووقف إطلاق النار وفتح المطارات والموانئ ثم التوجه إلى حل سياسي على أساس مرحلة انتقالية وإحترام سيادة اليمن.

وختم "العجري" بالقول: "لا يوجد أي مؤشرات تدل على نية إيجابية لقوى العدوان للتجاوب مع طرحنا الأخير".

/انتهى/

رمز الخبر 1905335

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 5 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي